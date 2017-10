Argentina, al supermercato un’offerta su un amaro scatena il caos

Uno degli amari più consumati del Paese e una super offerta 2x1 con prezzi ribassati: sono gli elementi che hanno mandato nel caos alcuni supermercati di Cordoba, città dell'Argentina, dove numerose persone hanno invaso i market interessati per sfruttare al meglio l'occasione. In molti hanno filmato quanto accadeva nei negozi, ricordando le spese folli del celebre Black Friday americano e ironizzando sul fatto che un tale interesse si sia creato esclusivamente per una bevanda alcolica.