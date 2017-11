A Milano, i musulmani condividono alcuni dei loro proverbi

Un piccolo ma significativo progetto per dimostrare che la diversità non è da temere, che dietro al colore della pelle e a un credo differente c'è una persona come chiunque. È questa la finalità del video realizzato da un gruppo di videomaker italiani in collaborazione con Look MI: hanno percorso le strade di Milano e chiesto a ragazzi musulmani di diversa nazionalità (Egitto, Marocco, Eritrea, Siria, Oman, Algeria e Palestina) di condividere alcuni dei loro proverbi. Si è scoperto che, in fondo, le saggezze popolari sono molto simili fra loro nel mondo.