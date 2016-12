15 maggio 2014 Usa, quando si dice arte di strada

12:16 - Le buche nell'asfalto non sono un problema solo italiano, sembra infatti che anche le strade del Nord America siano ricche di "crateri" e tratti dissestati. Le città degli Stati Uniti, ma anche quelle canadesi, devono fare i conti con buche di dimensioni pericolose per auto, ciclisti e motociclisti. Un comitato di cittadini di Scranton, in Pennsylvania, ha deciso di ironizzare sulla questione, organizzando un concorso a premi. I partecipanti devono inviare delle fotografie con le soluzioni più originali al problema delle buche, trasformate in servizi igienici, frigoriferi e paesaggi per pupazzetti.

Per caricare le foto e iscriversi al concorso è necessario andare sul sito thepopupstudio. Tutte le immagini saranno valutate da una giuria e i vincitori riceveranno "premi in tema": da una scorta di gomme per auto a lavaggi gratuiti della macchina. Questa attività ha preso il nome di guerrilla pothole e sta scatenando la fantasia delle persone. Sul sito del concorso è possibile vedere in anteprima alcuni scatti sorprendenti. C'è chi gioca nelle buche con i pupazzetti, c'è chi ci mangia, mentre altri ne approfittano per lavare i piatti. Una vera arte di strada.