8 settembre 2014 Sudafrica, la "danza delle canne": giovani vergini ballano a seno nudo per il re La celebrazione, volta a conservare l'usanza di preservare le ragazze illibate fino al matrimonio, si conclude con un bagno rituale nel fiume Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:46 - Centinaia di giovani vergini hanno partecipato alla tredicesima "danza delle canne" tenutasi a Nongoma, nella provincia di KwaZulu-Natal in Sudafrica. Come tradizione vuole, le ragazze hanno danzato a seno nudo per il re degli zulu Goodwill Zwelithin e al termine della cerimonia hanno depositando di fronte a lui la lunga canna portata in mano durante il ballo. La celebrazione, che promuove il rispetto pre le giovani donne e vuole conservare l'usanza di preservarle illibate fino al matrimonio, si conclude con un bagno rituale nel fiume.