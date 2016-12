Puntinismo 2.0, i ritratti fatti con i chiodi

12:21 - L'artista 52enne David Foster per realizzare le sue opere, anziché il pennello, usa un martello e migliaia di chiodi. Con questa tecnica innovativa ha dato origine a una nuova forma di puntinismo. Tra le sue opere ci sono ritratti di personaggi famosi, come i Beatles, Nelson Mandela, Marilyn Monroe e la regina Elisabetta da giovane con in braccio il principe Andrea. Tra i capolavori di Foster anche un maestoso elefante, un soffione al vento e la Statua della Libertà.