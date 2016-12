3 giugno 2014 Per il giorno del sì, la sposa percorre la navata con la figlia... nello strascico La foto, diventata virale, ha diviso i più. Ma la donna si è difesa assicurando che la piccola era comoda e al sicuro, nonché assolutamente sveglia e partecipe al gran giorno dei suoi genitori Tweet google 0 Invia ad un amico

16:43 - Il matrimonio è una festa da vivere con le persone più care e questa sposa di Jackson, in Tennessee, ha deciso di prendere la faccenda sul serio. E così Shona Carter-Brooks ha percorso la navata della chiesa in cui stava per celebrare le nozze con la figlia di un mese "accoccolata" sullo strascico del suo abito da sposa. La foto, diventata virale, ha diviso i più, portando a Shona numerose critiche. Ma la donna si è difesa assicurando che la piccola era comoda e al sicuro, nonché assolutamente sveglia e partecipe al gran giorno dei suoi genitori.