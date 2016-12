16 luglio 2014 Misterioso cratere in Siberia

Alieni o fenomeno naturale? Tweet google 0 Invia ad un amico

09:05 - Ecco le straordinarie immagini aeree che mostrano un cratere misterioso largo fino a 262 metri, in Siberia, nella penisola di Yamal della Russia settentrionale. "E' stato inviato un team di scienziati sul posto", hanno spiegato i media locali. La causa dell'improvvisa comparsa del buco in Yamal, "la fine del mondo", ancora non è noto.

C'è chi ha pensato subito agli extraterrestri. In realtà, potrebbe essere stato l'esplosione di gas sotto la superficie, che poi è esplosa come un tappo di champagne.