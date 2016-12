Lille, ragazza nuda per strada e nessuno se ne accorge

10:46 - Cammina nuda per strada con molta scioltezza. Per niente imbarazzata in mezzo a tantissime persone. Parliamo di una donna, nuda, per le strade di Lille in Francia. Una cittadina piena di studenti, ragazzi, insomma gente che difficilmente si lascia scappare uno spettacolo simile. Un trucco però c'è: dei jeans che calzano a... pennello! Nel vero senso della parola visto che non sono pantaloni veri ma il frutto di un'accurata operazione di bodypainting. Un lavoro perfetto, testato sul campo. L'effetto ottico è sorprendente. Ma siamo proprio sicuri che nessuno nessuno si sia accorto di nulla? Guardate bene il video