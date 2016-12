Il dj dell'estate 2014? Si chiama Federico e ha soltanto 10 anni

17:18 - Ascoltando questa musica a occhi chiusi sembra di essere in qualche nota discoteca alla presenza di un grande dj come Bob Sinclair. A occhi aperti, invece... ecco la sorpresa: alla console c'è un bambino di 10 anni. Si chiama Federico Gardenghi, abita a Rho, e con la sua musica mixata ad arte sta facendo impazzire le spiagge. L'ultimo dj set, a Catania, è stato un vero bagno di folla.

Un'abilità straordinaria, una passione nata quando aveva solo 4 anni, quando al papà, al posto delle scarpe da calcio, ha chiesto in regalo una console. Da allora il tempo libero lo trascorre così, facendo la sua musica: elettro-house, trance, tecno-progressive.



Un vero fenomeno. Durante una vacanza a Ibiza ha suonato persino con il dj superstar Carl Cox che si è complimentato con lui dalla sua pagina Facebook. Eppure Federico è soprattutto un bambino che si prepara a frequentare la quinta elementare.



Per lui i genitori vogliono prima di tutto una vita normale: la scuola, i compiti, gli amichetti, il corso di basket. Le sue djsession sono rigorosamente in orari e locali adatti alle famiglie. In futuro si vedrà... "Se non dovessi diventare un dj - dice - vorrei fare il conducente di treni".