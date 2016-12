9 settembre 2014 Gli alieni sono sbarcati sulla Terra?

12:30 - Sfondo scuro, scatto in bianco e nero, contrasto al massimo. E una rotazione di 180 gradi dell'inquadratura. La fotografa Anelia Loubser cambia la prospettiva e un semplice primo piano di un essere umano si trasforma nel ritratto, grinzoso e un filo inquitante, di un presunto extraterrestre. Nasce così, con donne e uomini a testa in giù, la collezione "Alienation" della fotografa di Cape Town, in Sudafrica.