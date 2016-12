Giappone, alla consegna dei diplomi studenti in stile cosplay

09:06 - In Giappone la cerimonia della consegna dei diplomi diventa un'attrazione popolare. In molte scuole, i professori non richiedono un abito "classico", ma lasciano ai giovani studenti la libertà di indossare i vestiti che preferiscono. A Kanazawa College of Art i diplomandi hanno indossato gli abiti più strani seguendo la pratica del cosplay, vestendo un costume che rappresenta un personaggio conosciuto e imitandone le azioni.