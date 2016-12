17 settembre 2014 Donna motociclista russa paladina della crociata contro i rifiuti in strada Dopo averli sorpresi, insegue i trasgressori in sella alla sua moto e li costringe a riprendersi la spazzatura abbandonata per terra Tweet google 0 Invia ad un amico

17:48 - In sella a una moto contro chi getta i rifiuti per strada. È la singolare crociata intrapresa da una solerte donna russa, che proprio non accetta che chi inquina la città la passi liscia. Dopo averli sorpresi, la super ecologista insegue i trasgressori e restituisce - in modo non proprio "gentile" - la spazzatura che avevano precedentemente abbandonato. E lo fa filmando il tutto con una telecamera GoPro posizionata sul casco.

Il video è stato pubblicato su YouTube da un utente russo e mostra tre casi di inquinamento stradale immediatamente "vendicati". La sequenza delle azioni è sempre la stessa: lei sorprende gli "incivili" a bordo delle loro automobili, raccoglie i rifiuti che hanno appena abbandonato e li restituisce loro in maniera abbastanza rude attraverso il finestrino. E con tanto di inseguimento in moto. Le reazioni dei "beccati" sono assolutamente di grande sorpresa. La Russia può davvero dormire sogni tranquilli, se a vigilare sull'ambiente c'è la super motociclista vendicativa.