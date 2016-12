29 maggio 2014 Cina, in spiaggia trionfa il face bikini La moda di coprirsi il viso per impedire ai raggi del sole di penetrare è diffusa soprattutto tra le donne di mezza età cinesi e giapponesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:32 - Alcune donne indossano il "face bikini" sulla spiaggia di Qingdao, nella provincia cinese di Shandong. La maschera di tessuto utilizzata per respingere i raggi del sole, ma anche meduse e alghe durante il bagno in mare, è particolarmente apprezzata dalle donne di mezza età. In Cina e Giappone l'abbronzatura è malvista in quanto segno di appartenenza alla classe sociale umile dei contadini che lavorano la terra.