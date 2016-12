"Vietato guardare le hostess", in Malesia i primi aerei dove vige la Sharia

Jaafar Zamhari, amministratore delegato di Rayani Air, ha confermato che le nuove regole, che prevedono anche la preghiera prima dell'imbarco, saranno adottate su tutti i voli. Rigorosissimo il dress code: "E' obbligatorio per il nostro personale di bordo - ha detto Zamhari - per le donne musulmane di indossare l'hijab e per i non musulmani di indossare un'uniforme decente".



Gli aerei della Rayani Air coprono rotte turistiche e sono spesso utilizzati da passeggeri stranieri ma non è chiaro se anche i clienti non musulmani debbano rispettare i divieti imposti dalla Sharia. Sul sito si legge che la compagnia fornisce una "merenda pacchetto di benvenuto in omaggio", tra cui una "gustosa focaccina, succo di frutta e noccioline". Se qualcuno dovesse acquistare prima dell'imbarco alimenti non permessi dall'Islam, è possibile che gli siano sequestrati.