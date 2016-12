"Soft Toys for Education", l'iniziativa Ikea che trasforma i disegni dei bimbi in peluche

La fantasia, molto spesso, può diventare realtà: questo è quanto accaduto a dieci bambini di nazionalità diverse che hanno potuto concretamente abbracciare i peluche da loro creati e immaginati. Il tutto è stato reso possibile della ditta svedese Ikea che con l'iniziativa Soft Toys for Education si è proposta di raccogliere fondi da destinare all'Unicef e a Save the Children.

La catena svedese ha indetto un concorso su scala mondiale dal quale sono stati selezionati i 10 vincitori e futuri designer amatoriali. Per ogni giocattolo acquistato sarà donato un euro alle fondazioni che si occupano dell'educazione dei bambini nel mondo, con la speranza di raggiungere nuovamente gli ottimi livelli del 2003, anno in cui la somma raccolta ha toccato i 90 milioni di dollari.



"Consideriamo i bambini come le persone più importanti del mondo" - ha commentato Carol McSeveney, responsabile del settore bambini dell'Ikea britannica - "Crediamo che ogni bambino abbia diritto ad un'infanzia sicura e accesso ad un'istruzione di qualità, in qualsiasi parte del mondo viva. Proprio perché sappiamo che insieme possiamo fare tanto, ci rivolgiamo ai nostri peluche irresistibili per trovare fondi. Le creazioni finali dei bambini mostrano come con l'immaginazione tutto sia possibile".