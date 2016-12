30 settembre 2014 "Se vincono mi spoglio": modella mantiene la promessa e viene arrestata in Australia La giovane multata per 300 dollari. Le sue foto, intanto, fanno il giro del web Tweet google 0 Invia ad un amico

08:50 - Lei l'aveva detto: "Se gli Hawthorn Hawks vincono, io mi spoglio". E qualche minuto dopo il termine della finalissima dell'American Football League ha mantenuto la sua promessa. Heather McCartney, modella scozzese 26enne, si è alzata in tribuna e in pochi attimi è rimasta completamente nuda. A interrompere lo spogliarello è intervenuta la polizia, che ha portato via la ragazza in manette. La modella, che poi è stata multata per 300 dollari, avrebbe anche tentato di resistere agli agenti, provando a colpirli più volte. E mentre le foto dello strip fanno il giro del web, qualcuno ipotizza che si sia trattato di una mossa commissionata: "L'hanno pagata per farlo", scrivono i giornali locali citando fonti anonime.