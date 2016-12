26 marzo 2015 "Putin Huilo (Putin testa di c..., ndr)": la birra anti Mosca è servita in Ucraina Sull'etichetta la parodia del presidente russo: senza veli e con in braccio il premier Dmitri Medvedev Tweet google 0 Invia ad un amico

17:16 - "Vorrei una Putin testa di c...". E' ciò che chiedono al bancone gli ucraini di Lviv quando vogliono una "chiara". La birra anti Mosca ("Putin Huilo") è servita al ristorante "Teatro della Birra". Sull'etichetta gli ideatori hanno disegnato, in versione parodica, il presidente russo, nudo sul trono, con in braccio il premier Dmitri Medvedev. Sullo sfondo color fuoco, centrali a gas, impianti petroliferi, bombe e mezzi pesanti.