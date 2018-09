A Milano Moda Donna Jeremy Scott propone per la prossima estate una collezione Moschino tutta basata sul concetto dello schizzo e del non finito: così, il giorno della sfilata, si fa sfilare un work in progress che pare uscire direttamente dall' atelier della Maison .

La donna Moschino: colorata, allegra e ironica

Accessori a tema come cappellino a forma di ditale o puntaspilli e non solo: nella sfilata il disegno si trova sugli abiti, con i segni colorati del pennarello sul bianco di trench, chemisier, giacche e gonne con il fiocco e persino sui collant. La stampa animalier del tubino sembra interrotta, al pari di quella a catena del completo gonna e giacchino. Per la sera, le modelle sfilano tenendo in mano rotoli di tessuto che partono dagli abiti, mentre i tubini sono decorati da aghi dorati e le forbici da sarta diventano decorazioni del long dress nero.