Capelli al top. E il taglio d autunno può ancora aspettare

Densifying Shampoo, Simply Zen. Perfetto per il rientro dalle vacanze. Shampoo preventivo per capelli con problemi di caduta. Formula lavante e delicata, senza SLS e SLES, che deterge in modo equilibrato, rinfrescando e rivitalizzando cute e capelli. Con estratto di Indian kino tree, che protegge e rinforza il follicolo e favorisce un normale ciclo di crescita del capello. Ha, inoltre, un effetto protettivo contro i danni indotti dai raggi UVB solari. LE SÉRUM REVITALISANT FORTIFIANT, HAIR RITUEL BY SISLEY Frena la caduta dei capelli e favorisce un capello più forte e più spesso. Alta concentrazione di minerali, vitamine, estratti di origine vegetale e proteine, il siero fortificante dinamizza il bulbo pilifero per migliorare l'ancoraggio dei capelli, renderli più resistenti e proteggere il loro colore naturale. Davines Liquid Spell. Un fluido rinforzante corporizzante che dona corpo e vigore ai capelli fini - privi di vigore per loro stessa natura o sensibilizzati da servizi cosmetici, stress meccanici e fattori ambientali. Alfaparf Milano. Reparative Low Shampoo, deterge delicatamente e favorisce il processo di ricostruzione della fibra capillare. Utilizzato con regolarità restituisce forza ed elasticità. Davines Liquid Spell. Un fluido rinforzante corporizzante che dona corpo e vigore ai capelli fini - privi di vigore per loro stessa natura o sensibilizzati da servizi cosmetici, stress meccanici e fattori ambientali. MR.THERAPY, MR.MOUSTACHE. Trattamento in gocce intensivo, energizzante e rinforzante per la prevenzione della caduta dei capelli. Testanera. Balsamo della linea Gliss Pure&Care, un trattamento che dona corpo anche ai capelli piùini e spenti. MASCHERA INTENSIVA NUTRIENTE, MY HAIR. arricchita di estratti vegetali e ingredienti naturali, pratica, facile da usare e dai risultati subito visibili i capelli appariranno visibilmente nutriti, idratati, morbidi e lucenti. Shampoo Micellare Purifica e Nutre, Pantene. Deterge delicatamente in profondità senza spezzare i capelli. Ideale per la remise en forme del capello al rientro in città. Pantene. Balsamo della linea "Micellare" di Pantene dall'azione purificante e nutriente. Perfetto per il rientro in città dopo le vacanze. E ottimo per l'autunno-inverno grazie all'effetto anti-smog. Balsamo in Mousse Micellare Purifica e Nutre, Pantene. La sua particolare texture in schiuma viene immediatamente assorbita all'interno dei capelli e li nutre senza appesantirli e senza lasciare residui.

Hai mai sentito parlare di low poo? È una delle ultime tendenze anglosassoni, cioè la scelta di usare meno detergenti possibile al rientro dalle vacanze estive, scuotendo così il mercato beauty: lo scorso anno sempre gli inglesi hanno acquistato cinque milioni di litri di shampoo in meno rispetto all'anno precedente, con una perdita di 17 milioni di sterline. Le case cosmetiche non sono rimaste a guardare e hanno intercettato la voglia e il bisogno di formule free from sviluppando prodotti senza siliconi e solfati ma dalle alte performance.

Formule delicate, considerati anti-shampoo ideali al ritorno dal mare quando i capelli sono fragili e, comunque, per chi li ha costituzionalmente deboli. Che in questo momento dell'anno la scelta di un buon detergente sia importante lo sostengono anche i professionisti. «Al rientro dalle vacanze non bisogna usare prodotti aggressiviche potrebbero sensibilizzare ulteriormente le lunghzze, già messe alla prova da sole, sale e vento», spiegano gli hair stylist di Toni&Guy.

La tappa successiva è restituire elasticità e luminosità al rientro in città è un appuntamento in salone, dove i risultati della vita all'aria aperta si possono persino valorizare con prodotti ad hoc. Non c'è fretta, insomma, di pensare a un nuovo taglio. Resta, comunque, una buona abitudine accorciare le punte. Bastano un paio di centimetri per eliminare le estremità compromesse e rilanciare un buon ritmo di crescita.