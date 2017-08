Barcellona, Chris e Julia: sopravvissuti alla strage della Rambla e già scampati ad altri atti terroristici

Scampati al furgone-killer della Rambla e sopravvissuti a precedenti attacchi in terra europea: il britannico Chris Pawley, 30 anni, e l'australiana Julia Monaco, 26, possono ritenersi dei "plurimiracolati". Il primo, infatti, prima dell'attentato di Barcellona, aveva per un soffio schivato l'esplosione di Manchester, al termine del concerto di Ariana Grande, il 22 maggio. Illesa, e per ben tre volte in una sola estate, anche la 26enne australiana Julia Monaco, presente sulla Rambla come anche sul London Brigde, a Londra, la sera del 3 giugno e a Parigi, davanti a Notre Dame, pochi giorni dopo.