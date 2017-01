Tsunami più potenti con le piccole isole davanti alla costa

18:26 - In caso di tsunami, le piccole isole al largo della costa aumentano addirittura la potenza delle onde piuttosto che assorbire il loro impatto. A svelarlo è una ricerca dell'University College di Dublino e pubblicata su Proceedings of the Royal Society. Lo studio apre una nuova chiave di lettura sulle catastrofi ambientali spesso causate dai cambiamenti climatici.

Simulazione al computer - Analizzando attraverso un modello computerizzato il rischio di inondazioni e danni provocati dagli tsunami, l'équipe di ricerca ha scoperto che negli ultimi decenni si sono verificati diversi casi di "insolite e fortissime onde" provocate dal fenomeno alle spalle delle piccole isole: queste infatti sembrano amplificare le inondazioni da maremoti fino al 70%.



Aumentano la forza del maremoto - Frederic Dias, tra gli autori della ricerca, spiega: "Il nostro studio mostra che alcune aree che avrebbero dovuto essere a basso rischio sono a rischio più elevato del previsto". "La parola chiave è piccole", le grandi o lunghe isole fungono infatti come una barriera di protezione contro gli tsunami, mentre quando le onde da tsunami colpiscono una piccola isola, "ripiegano intorno a essa e si incontrano alle sue spalle, ingigantendo la propria potenza e amplificando la loro forza verso terra".