20 agosto 2014

solare per i bambini di Fukushima Riscatto in chiave verde per le vittime dello tsunami del 2011

11:02 - Il nuovo centro ricreativo per i bambini di Fukushima, il Children Art Mansion, rispetta tutti i crismi dell'edilizia sostenibile. Il progetto è di Shigeru Ban, archistar premiata con il Pritzker Prize di quest'anno, una sorta di Nobel dell'architettura. Un piccolo riscatto per Soma City, la cui parte orientale è stata inondata dal tristemente noto tsunami del marzo del 2011. A 45 chilometri più a Nord, l'impianto nucleare Fukushima Daichi fu danneggiato a causa del maremoto.

Simbolo di un futuro verde - Dopo l'incidente, e il conseguente disastro ambientale, i giapponesi hanno scoperto una coscienza ecologista. L'edificio, che sfrutta l'energia del sole e ospita la creatività dei bambini, è simbolo della rinascita in chiave ambientale e rappresenta la speranza in un futuro più verde.



Architettura come "bene dell'umanità" - Shigeru Ban ha sempre dato il suo sostegno alle aree devastate da fenomeni naturali. Nel 1995, dopo il terremoto di Kobe, ideò piccole abitazioni con pareti costituite da tubi di cartone, i paper tubes, che sarebbero diventati la sua cifra stilistica.



L'architetto non poteva far mancare il suo contributo a Fukushima. D'altronde nella motivazione della giuria che gli ha assegnato il Pritzker Prize quest'anno la sua opera è stata interpretata "come un vero e proprio contributo al bene dell’umanità".



Una struttura ecologica - L'edificio, realizzato con i fondi del gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy, ha la forma di una ciambella ed è sormontato da pannelli solari. Al suo interno, una libreria e grandi aule.



Il cartone, materiale d'elezione di Shigeru Ban non poteva mancare. Le colonne sono paper tubes e sedie, tavoli e scaffali in cartone ondulato.



Per i ragazzini sarà possibile far crescere ortaggi sul muro esterno grazie a un sistema di vasi disposti verticalmente.