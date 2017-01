08:20 - L'acqua al di sopra del mento sfiora quasi il labbro. Una valigia che galleggia. Uomini in completo da ufficio con un salvagente rosso. E' il giorno dopo la catastrofe, dopo che lo scioglimento dei ghiacciai ha causato l'innalzamento dei mari e buona parte della Terra si ritrova sommersa. La catastrofe è rappresentata dall'artista Isaac Cordal in alcune installazioni realizzate "aspettando il cambiamento il climatico" ("Waiting for Climate Change", infatti è il loro titolo).

Un'operazione di sensibilizzazione - L'arte coincide con l'impegno sociale per Cordal. Il tema delle inondazioni è stato affrontato due volte dall'artista, sia in Francia, nel fossato dello Château des Ducs de Bretagne, a Nantes, sia in Belgio, a Beaufort.



La staticità delle statue sembra rappresentare l'indifferenza che la maggior parte delle persone ha quando si parla dei pericoli legati al clima. Nessuna scultura sembra volersi salvare ma aspetta stancamente, così come quando parlando delle possibili catastrofi che potrebbero interessarci direttamente, ci voltiamo dall'altra parte collocando in un futuro indefinito le conseguenze di stili di vita distruttivi del pianeta.