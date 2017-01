Ogm "senza terreno": le prime piante sintetiche che non contaminano i campi

L'era della biologia sintetica - Gli esemplari vegetali ottenuti nelle università di Yale e Harvard sono solo l'ultimo grande tassello di un settore emergente degli studi sugli Ogm. Da dieci anni a questa parte si è fatto largo il nuovo ambito scientifico detto della "biologia sintetica", che sta soppiantando nella ricerca il più "inflazionato" settore delle biotecnologie. In generale i ricercatori si riferiscono alle piante Ogm specializzate nella produzione di carburanti o farmaci, ma non a quelle di tipo alimentare.



I "mattoni della vita" - I genetisti di Harvard, coordinati da George Church, hanno ottenuto piante capaci di sopravvivere e crescere solo se nutrite con amminoacidi sintetici, ossia con una versione ottenuta in laboratorio dei cosiddetti "mattoni della vita" indispensabili alla crescita. Gli esperti di Biologia molecolare e dello sviluppo di Yale, coordinati da Farren Isaacs, hanno invece "equipaggiato" le piante con un corredo di enzimi che rendono il metabolismo dipendente da amminoacidi sintetici.



In entrambi i casi le nuove piante Ogm non sono assolutamente in grado di sopravvivere se coltivate in modo tradizionale e di conseguenza non sono in grado di attecchire in terreni nei quali l'unico alimento siano nutrienti naturali.