Milano, per curare il Bosco verticale arrivano i "giardinieri volanti"

Sospesi a oltre centro metri di altezza per prendersi cura degli alberi del Bosco verticale , il grattacielo di Milano eletto il più bello del mondo. E' la missione dei cosiddetti "giardinieri voltanti" che ogni tre mesi si calano dall'alto delle due torri meneghine con corde lunghe più di 300 metri. Per esaltarne la figura, l'architetto Stefano Boeri , padre del Bosco verticale, ha deciso di ideare un corto documentario intitolato, per l'appunto, The Flying Gardeners .

Il cortometraggio è stato presentato alla Biennale architettura di Shanghai (2015 Shanghai Urban Space Art Season), alla Biennale di architettura di Chicago (The State of the Art of Architecture) e presto arriverà anche a Milano nella sede di Azimut.



"Non c'è modo migliore per raccontare un edificio alto avvolto dagli alberi che farlo dal punto di vista di chi se ne prende cura e cioè questi straordinari arboricoltori volanti che nel cielo di Milano esplorano e conservano la biodiversità del Bosco Verticale", ha detto Stefano Boeri.