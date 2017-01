La scoperta del buco dell'ozono: la minaccia compie trent'anni

Il Protocollo di Montreal - Nei mesi e negli anni successivi sono numerose le "climate march" (marce ambientaliste per il clima), manifestazioni pubbliche e proteste organizzate in centinaia di piazze in giro per il mondo. Le sostanze "incriminate" come pericolosissime per il bene del pianeta dalla comunità scientifica vengono messe al bando con il Protocollo di Montreal, che entra in vigore nel 1989 e nel corso degli anni viene sottoscritto da tutti i paesi del mondo.



La diffusa consapevolezza da parte della popolazione mondiale della minaccia per la salute di uomo e ambiente rappresentata dalla riduzione dell'ozonosfera ha però prodotto un effetto "positivo": la formazione di una coscienza ambientalista.



La situazione attuale - Studi recenti hanno rivelato che il buco nell'ozono si sta restringendo. Nonostante questo, però, la minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici è più viva che mai e rischia di spazzare via migliaia di foreste, i "polmoni verdi" del pianeta. Gli ultimi dati diffusi evidenziano uno "strappo" pari a 24,1 milioni di chilometri quadrati sull'Antartide, il 9% in meno rispetto al 2000. Secondo i calcoli basati su questa velocità di "restringimento", il buco nell'ozono potrebbe chiudersi nella seconda metà del secolo.