L'Italia del riciclo: la sensibilità ambientale aumenta e crea occupazione

15:17 - Nel 2013, nonostante il calo dei consumi familiari e della produzione industriale, il riciclo degli imballaggi è cresciuto dell'1% in termini assoluti, ma il balzo in avanti è più evidente analizzando le singole filiere. A dirlo è il rapporto "L’italia del Riciclo 2014" realizzato da Fise Unire, associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti, e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

In dettaglio - Punte di eccellenza si sono toccate nel tasso di riciclo di comparti come carta (86%), acciaio (74%) e vetro (65%). Meno positivi i risultati per materiali ottenuti dalla bonifica e dalla demolizione di veicoli fuori uso avviati a reimpiego, riciclo e recupero di energia e la raccolta pro-capite media nazionale di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Difficoltà, invece, sorgono nella valutazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (pari in teoria a un tasso di recupero del 69%) data l’incompletezza dei dati disponibili sulla produzione reale degli stessi, mentre per la raccolta dei tessili (nel 2013 110.900 tonnellate, pari a una media nazionale di 1,8 kg/ab) c’è ancora molto spazio per ulteriori incrementi.



Volume d'affari in crescita - Nel complesso, il quadro generale è soddisfacente: negli ultimi cinque anni nel settore della gestione rifiuti sono aumentati il numero di addetti del 13% e le aziende del 10%. Il volume d’affari del settore sfiora i 34 miliardi di euro, mentre il valore aggiunto generato in totale ammonta a circa 8 miliardi di euro ed è quindi valutabile in oltre mezzo punto percentuale del Pil nel suo complesso.