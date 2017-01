Differenziata in aumento in Italia Realtà virtuose e divario tra Nord e Sud

17:20 - Aumenta la raccolta differenziata in Italia pur rimanendo distante dagli obiettivi nazionali imposti dall'Ue che ha fissato una quota del 50% per il 2020. Sei i comuni virtuosi: Capannori in Toscana, Trento, Pordenone raggiungono i livelli più alti di riciclo; Perugia, Belluno e Treviso sono quelli che hanno tagliato più CO2. Questo i dati raccolti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e Conai, il Consorzio nazionale degli imballaggi.

Realtà virtuose - Sette regioni - ossia Trentino, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna - hanno superato il 50% di materiali avviati a riciclo. Inoltre, tra i dati positivi, c'è per la prima volta il calo dei costi totali del 2,7% registrato nel 2013, per via della diminuzione delle quantità avviate a smaltimento.



Secondo il report "dal 2010 la produzione dei rifiuti si è ridotta progressivamente grazie alle politiche di prevenzione e alla crisi socio-economica che ha portato alla riduzione dei consumi".



Divario Nord Sud - Filippo Bernocchi, delegato Anci per energia e rifiuti, parla anche di "una conferma delle criticità nelle aree metropolitane" e del fatto che "l'Italia rimane spaccata".



L'esperto dice: "Il problema del Sud è enorme. Sarà impossibile, per esempio, che Sicilia e Calabria possano arrivare al 50%". In quest'ottica Bernocchi invita a riflettere: "Sarebbe meglio sostenere le regioni del Sud piuttosto che spingere le risorse sulle regioni del Nord" perché "i numeri dicono che se non troviamo risorse per far partire la raccolta differenziata al sud l'Italia finirà sotto procedura di infrazione".