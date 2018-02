Germania: verso test per mezzi pubblici gratuiti contro lo smog, ma il governo frena

Il governo tedesco pensa alla possibilità di offrire temporaneamente i l trasporto pubblico locale gratis contro l'inquinamento dell'aria . Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Steffen Seibert , a proposito della lettera inviata dal ministero del'Ambiente tedesco a Bruxelles sulla possibile sperimentazione in 5 città dei mezzi pubblici gratuiti. Ma da Berlino arriva subito la precisazione: "Si tratta di un'ipotesi per ora senza piani concreti".

In una lettera firmata dal ministro dell'Ambiente, Barbara Hendricks, dal ministro di Trasporti Christian Schmidt e dal capo dell'ufficio della cancelliera Peter Altmaier, inviata alla Commissaria Ue dell'Ambiente Karmenu Vella, si propone la sperimentazione del traffico locale pubblico gratuito nelle città di Bonn, Essen, Mannheim, Herrenberg e Reutlingen.



Il governo tedesco ha però "minimizzato" la portata della notizia. "Sta alle città stesse decidere se vogliono fare questo test", ha dichiarato il ministro tedesco all'Ambiente, Stephan Gabriel Haufe, aggiungendo: "Saranno i centri urbani a recarsi da noi con la proposta del trasporto pubblico locale gratuito, poi vedremo se sarà fattibile". Presentando la misura a Bruxelles, la Germania tenta di evitare ingenti sanzioni per aver mancato i suoi obiettivi sull'inquinamento.



Dopo che la notizia ha cominciato a diffondersi, una raffica di richieste di dettagli ha preso d'assalto il governo tedesco su come, ad esempio, il sistema di viaggio senza biglietto sarebbe stato finanziato. È emerso, dalle affermazioni del ministro all'Ambiente, che le risposte a questi interrogativi non ci sono ancora. "Quella del test del trasporto pubblico gratuito non è che una fra le numerose proposte che Berlino sta valutando", hanno fatto sapere dal dicastero.



La Germania si è detta comunque determinata a diminuire la quota di traffico privato, per reagire al mancato raggiungimento degli obiettivi europei sulla produzione di diossido di azoto. Poiché da anni le soglie prescritte vengono superate, il Paese rischia una denuncia davanti alla Corte di Giustizia europea.