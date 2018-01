Smog, l'allarme di Legambiente: "Codice rosso, livelli alle stelle in 39 città"

In Italia l'aria "è sempre più irrespirabile e l'emergenza smog è ormai cronica". Lo scrive Legambiente nel rapporto "Mal'Aria 2018", sottolineando che nel 2017 sono state "39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento atmosferico da Pm10 alle stelle". Si tratta, si legge, di un "codice rosso per le elevate concentrazioni di polveri sottili e ozono", con "una situazione critica in pianura padana e, in generale, nelle città del Nord".