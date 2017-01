Fotovoltaico da record, al via i lavori per il parco solare più grande della Cina

Dopo il mega impianto solare nello spazio per "abbattere" lo smog , la Cina ha dato il via alla costruzione del parco fotovoltaico più grande del Paese . Si tratta di un impianto che si estenderà per 2.550 ettari nel deserto del Gobi, capace di generare una potenza di 200 megawatt. Gli esperti hanno calcolato che l'energia prodotta riuscirà a soddisfare le esigenze di un milione di abitazioni, consentendo un taglio alle emissioni di CO2 di 896mila tonnellate all'anno.

Energia pulita - Tra i vantaggi per l'ambiente assicurati dal nuovo impianto cinese, ci sarà anche il risparmio di circa 4,26 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Il tutto grazie a pannelli solari di ultima generazione e a eliostati in grado di concentrare la radiazione del sole per garantire la produzione di un'ingente quantità di energia.



La situazione cinese - Secondo un'indagine di Greenpeace, il massiccio investimento della Cina nel settore delle rinnovabili ha portato a un miglioramento della qualità dell'aria, anche se i livelli di inquinamento continuano a viaggiare al di sopra degli standard mondiali. Alcuni esperti sostengono, inoltre, che i grandi impianti fotovoltaici in Cina potrebbero risultare pressoché inutilizzabili a causa della difficoltà di trasmissione dell'energia agli utenti. Secondo uno studio pubblicato sull'Economic Information Daily, infatti, circa il 70% dei pannelli solari installati nella provincia nord-occidentale del Gansu sarebbero inutili.