Ecco la prima auto totalmente a idrogenoL'Italia si prepara con un'autostrada "verde"

La prima auto a idrogeno su strada - Il veicolo non metterà neanche un grammo di CO2 direttamente. Diverso il discorso dal punto di vista della produzione. Considerando che per l' idrogeno servono acqua ed elettricità, occorre considerare i metodi di produzione dell'energia alla base. Intanto, i produttori della vettura puntano sulle prestazioni.



L'auto avrà un'autonomia di circa 500 chilometri e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in dieci secondi. Il tempo per la ricarica delle celle è stimato tra i tre e i cinque minuti.



La via dell'idrogeno - L'autostrada dell'idrogeno italiana è quella del Brennero, che collega Modena a Monaco di Baviera. Ed è proprio la Germania, il Paese che sta investendo maggiormente nelle tecnologie dell'idrogeno: sono già in funzione più di trenta distributori del carburante ecologico.



La prima hydrogen highway del Vecchio Continente è stata inaugurata in Norvegia nel 2009, da Oslo a Stavenger, comprende sette stazioni.



La via dell'idrogeno italiana ha come punto di riferimento Bolzano. E' lì che è stata inaugurata a giugno la H2, primo impianto al mondo che produce, stocca e distribuisce idrogeno tutto nello stesso luogo.



All'inizio del 2015, se tutto va secondo i programmi, sarà inaugurata una stazione di rifornimento a Trento e poi si concluderà l'autostrada con Rosenheim, Verona e Modena. Ogni cento chilometri lungo la A22, le auto a idrogeno avranno una stazione di rifornimento. E il pieno di idrogeno costa quanto quello di diesel.