22 aprile 2015 Earth Day, la 45esima edizione della giornata dedicata al bene della Terra Oltre un miliardo di persone in 192 Paesi torna a mobilitarsi per la Giornata celebrata dall'Onu il 22 aprile. L'obiettivo del 2015 è quello di piantare un miliardo di semi e alberi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:27 - Piantare oltre un miliardo di alberi e semi. E' questo l'obiettivo dell'Earth Day, la Giornata della Terra istituita dalle Nazioni Unite il 22 aprile e giunta alla sua 45esima edizione. A mobilitarsi per il bene del pianeta sarà oltre un miliardo di persone provenienti da 192 Paesi. Il messaggio: la salvaguardia dell'ambiente dipende dalle grandi decisioni, ma anche dai piccoli gesti. L'impegno alla sostenibilità è stato ribadito da Papa Francesco durante l'udienza pontificia.