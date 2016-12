22 aprile 2015 Earth Day, Google celebra la 45esima Giornata mondiale della Terra con un quiz Rispondendo a semplici domande su abitudini e interessi personali, si può scoprire che tipo di animale si è Tweet google 0 Invia ad un amico

09:36 - Per celebrare la 45esima Giornata mondiale della Terra, la più grande manifestazione del pianeta dedicata ai temi della protezione dell'ambiente, Google ha ideato un quiz ad hoc che vi permette di scoprire che animale siete. Basta cliccare sul doodle, che per l'occasione ha assunto la forma del globo terreste, e rispondere a semplici domande su abitudini e interessi personali per ottenere la risposta.