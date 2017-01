Cambio clima, Germania più colpita

Secondo i dati del servizio meteorologico tedesco, l'aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici risulta più elevato in Germania che in altre zone del pianeta. Per l'esperto l'esperto Thomas Deutschlaender, dal 1881 ad oggi, la temperatura in Germania è infatti salita di 1,4 gradi centigradi, contro una media mondiale che si è attestata sotto il grado: il motivo starebbe nella posizione geografica continentale del Paese.