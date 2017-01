Sardegna, via i rifiuti dalle grotte

01:06 - Segnalare le cavità naturali e gli ipogei artificiali utilizzati come discariche abusive, bonificandole almeno in parte. E' questo l'obiettivo dell'edizione 2013 di "Puliamo il buio", iniziativa della Società speleologica italiana che avrà luogo dal 27 al 29 settembre in diverse grotte e cavità artificiali in tutta Italia e in particolare in Sardegna.

Volontariato ambientale - La manifestazione è legata al progetto "Puliamo il mondo" di Legambiente, ovvero l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello planetario.



Dal 2005, anno della prima edizione di "Puliamo il buio", al 2012 la società speleologica ha raccolto 130.817 kg totale materiali, recuperati e avviati a discarica autorizzata, sottraendoli così al ciclo delle acque sotterranee, grazie all'opera volontaria di centinaia di speleologi.



Il responsabile del progetto Francesco Maurano ha detto: "Naturalmente si tratta di una piccolissima frazione di rifiuti presenti nel sottosuolo. Ma vuole essere un monito e un segnale d'allarme per le amministrazioni locali affinché possano essere avviate opere di bonifica vere e proprie".