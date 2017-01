Il biodiesel si fa coi fondi del caffè

foto Ufficio stampa Correlati La Ue frena gli aiuti ai carburanti da cibo

Scozia, dove il whisky diventa biocarburante Università di Cincinnati che ha presentato i risultati di un lavoro triennale alla American Chemical Society & Exposition di Indianapolis. I fondi da caffè non sono solo appannaggio delle fattucchiere. Dalla magia alla scienza, l'energia della bevanda potrebbe essere utilizzata come biocarburante. Almeno secondo una squadra di ricercatori dell'che ha presentato i risultati di un lavoro triennale alladi Indianapolis.

Raccolta nel campus - Per la conversione degli scarti del caffè in nuovi prodotti energetici come il biodiesel e il carbone attivo, gli scienziati hanno dapprima lanciato il progetto avviando una raccolta dei fondi di caffè dal negozio Starbucks nel campus del loro ateneo.



Biodiesel e glicerina dall'olio - Il procedimento messo a punto prevede di estrarre dai rifiuti l’olio, convertendo i trigliceridi così ottenuti in biodiesel e glicerina. La parte solida rimanente dal processo di asciugatura, spiegano gli scienziati, può essere destina al mercato delle biomasse. I risultati preliminari hanno mostrato che il contenuto di olio nei fondi di caffè si aggira tra l'8 e il 19 per cento circa, e il biodiesel così ottenuto soddisfa lo standard internazionale. S



Secondo gli ingegneri, i dati preliminari indicano una promettente alternativa, considerando il costo di depurazione. La ricerca futura continuerà a concentrarsi sul miglioramento dell’efficienza della tecnica di depurazione dei rifiuti.