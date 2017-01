Aree agricole mondiali, l'84% è a rischio

foto Afp Correlati Legambiente: "Coste divorate dal cemento"

Maria Luigia Giannossi, ricercatrice dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Cnr. "Nel mondo circa 2 miliardi di ettari delle terre emerse sono interessati a diversi livelli da processi di degrado, compromettendo l'84% delle aree agricole a livello mondiale e coinvolgendo circa un quarto della popolazione del globo".

Stress da clima e da attività umane - In base a nuovi studi, che saranno illustrati a Pisa dal 16 al 18 settembre durante la manifestazione Geoitalia 2013 della Federazione italiana di scienze della terra, l'Italia mostra un degrado delle terre piuttosto evidente al Sud - Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia - dove "oltre allo stress di natura climatica, la pressione spesso non sostenibile delle attività umane sull'ambiente sta determinando una riduzione della produttività biologica e agricola, e una progressiva perdita di biodiversità degli ecosistemi naturali", spiega Giannossi.



Impatto su alimentazione e clima - "Anche le regioni del centro Nord, in particolare Toscana, Emilia Romagna, e la Pianura Padana in generale - prosegue Giannossi - manifestano un peggioramento della situazione idrometeorologica e sono sempre più vulnerabili all'irregolarità delle precipitazioni, alla siccità e all'inaridimento". Le implicazioni dirette e indirette del degrado delle terre, in Italia come nel resto del mondo, toccano la sicurezza alimentare e il cambiamento climatico ma anche, conclude Giannossi, "le guerre legate allo sfruttamento delle risorse naturali e la conseguente presenza di ecorifugiati".