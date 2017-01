Uffici inquinati, come "ripulirli"

foto Afp Correlati Troppa CO2? Meno concentrazione

Uffici come camere a gas per gli esperti. Secondo gli scienziati della Boston University School nei luoghi di lavoro c'è un'alta concentrazione di sostanze inquinanti. All'interno di un ufficio ci sono diversi fattori inquinanti, in primis ci può essere un eccesso di CO2 nell'aria, che può portare a sonnolenza e stordimento in grado di ostacolare le attività quotidiane e causare malesseri e malattie.

Le cause - Se le stampanti sono molto dannose perché emettono particelle ultrasottili nocive riempiendo l'aria di sostanze volatili tossiche, anche l'inquinamento acustico di telefoni e pc non è da sottovalutare così come l'umidità che porta alla formazione di muffe responsabile di tossi croniche, raffreddori e mal di testa. Inoltre, in base alla ricerca, i lavoratori negli uffici possono essere esposti a composti perfluorinati presenti nei mobili e nelle pitture e che sono dannosi per la salute.



Formare manager green - Proprio per questo i guru della formazione si sono specializzati nell'educare i dirigenti alla sostenibilità ambientale. La corretta formazione di un manager green oltre a far bene alla salute dei colletti bianchi impatta anche positivamente sul sistema sanitario nazionale. Non ha dubbi Daniele Barbone, direttore della BP Sec, azienda di consulenza e servizi formativi, nonché esperto di problematiche ambientali che ha dichiarato all'Adn Kronos: "Contrariamente a quanto si pensa, la salute dei lavoratori è raramente tutelata e il fatto di lavorare in un ufficio chiuso non ci mette al sicuro dall'inquinamento".



Il decalogo - Barbone ha sintetizzato alcune manovre necessarie per rendere l'ufficio green in dieci punti.

1. Evitare di utilizzare troppa carta e preferire la carta riciclata certificata, quando è possibile stampare entrambi i lati del foglio e riciclare i documenti

2. Utilizzare lampadine a basso consumo energetico e temporizzare i sistemi per garantire lo spegnimento fuori orario

3. Evitare gli sprechi d'acqua applicando i rompigetto ai rubinetti

4. Utilizzare mezzi alternativi tipo chat, skype e le reti intranet e social network per comunicare internamente

5. Sostituire i bicchieri di plastica con tazze di ceramica lavabili e utilizzare preferibilmente l'acqua dell'acquedotto

6. Istituire la raccolta differenziata per almeno i tipi principali di rifiuti (carta, plastica, toner e vetro)

7. Garantire il corretto dimensionamento degli impianti di condizionamento, effettuarne la regolare manutenzione, controllare la temperatura di esercizio ed eseguire periodicamente i controlli per la legionellosi e le muffe

8. Introdurre dove possibile delle piante come il fico che riduce il livello di formaldeide nell'aria, o anche le piante di bamboo hanno la capacità di ripulire l'aria

9. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale che preveda il raggiungimento target e obbiettivi non solo per i reparti produttivi ma anche per gli uffici

10. In caso di luoghi di lavoro seminterrati o a al piano interrato effettuare il controllo del gas radon.