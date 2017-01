Thailandia, stop al commercio di avorio

Il primo ministro Thailandese,, afferma il Wwf in una nota, ha annunciato che si impegnerà a porre fine al commercio dell'avorio in Thailandia, cogliendo un'opportunità cruciale per stroncare il commercio globale di specie selvatiche. La decisione è giunta dopo l'appello di circa 1,5 milioni di cittadini da tutto il mondo, che hanno firmato la petizione avorio lanciata dal Wwf Il primo ministro thailandese ha dichiarato: "Come prossimo passo riformeremo la legislazione nazionale con l'obiettivo di porre fine al commercio dell'avorio e allinearci con le normative internazionali. Questo ci aiuterà a proteggere tutte le specie di elefanti, da quelli africani a quelli tailandesi selvatici o domestici".Il Wwf sottolinea che porre fine a ogni forma di commercio dell'avorio in Thailandia - il più grande mercato dell'avorio non regolamentato al mondo - avrà un ruolo determinante "nell'arginare un drammatico bracconaggio globale che sta causando la strage di decine di migliaia di elefanti ogni anno e che alimenta un'attività criminale internazionale legata al commercio di parti di animali, un traffico illegale secondo solo a quello di armi e droga".