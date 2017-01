Moda da "pulire", blitz Greenpeace a Milano

Un blitz diè stato messo in atto stamattina in centro a Milano, dove oggi comincia la settimana della moda. Cinque attivisti si sono introdotti nel Castello Sforzesco, sede centrale delle sfilate della fashion week, srotolando dal torrione del ponte levatoio uno striscione con l'immagine del" lanciato alla moda.

Dimostranti in caserma - L'atto dimostrativo è spiegato dai “cinguettii” degli attivisti su Twitter. L'intenzione, secondo quanto scritto, è lanciare una sfida al mondo della moda invitando il mondo del fashion a inquinare meno. Gli attivisti, dopo essere riusciti a inscenare una sfilata e a srotolare lo striscione, sono stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. Intanto, al Castello la preparazione della giornata di sfilate sta proseguendo in base ai piani prestabiliti.

Per una moda più pulita - Questo è solo l'ultimo atto della campagna "The fashion duel" intrapresa da Greenpeace. L'associazione ambientalista aveva già postato in rete nei giorni scorsi un video, con Valeria Golino come testimonial, in cui si esprimono aspre critiche alle pratiche inquinanti del mondo della moda. Inoltre, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio nel Quadrilatero della Moda sono stati realizzati dei mosaici sulle strade con l'inusuale tecnica della “pulitura dei marciapiedi.