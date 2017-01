L'olio di cucina cinese fa volare l'aereo

foto Afp Correlati Trasformare olii esausti in risorsa

Boeing e Commercial aircraft corp of China (Comac) ha annunciato che Hangzhou energy engineering & technology dirigerà il primo progetto di ricerca del centro. Immergono nell'olio il pollo, gli involtini primavera e perfino il gelato. I cinesi sono noti per il ricorso massiccio alla frittura nella propria tradizione culinaria. Quest'abitudine gastronomica potrebbe rivelarsi un asso nella manica anche dal punto di vista ambientale. Allo studio, infatti, la conversione degli scarti dell'olio da cucina in un componente per biocarburante sostenibile per l'aviazione. Questo l'obiettivo di un centro tecnologico di recente costituzione creato da(Comac) ha annunciato che Hangzhou energy engineering & technology dirigerà il primo progetto di ricerca del centro.

In corso studi di fattibilità Il progetto punta a identificare i contaminanti nello scarto dell'olio da cucina, spesso definito in Cina "olio spazzatura", e i processi che possono trattarlo e ripulirlo per l'uso come carburante per aerei. Durante il primo anno, il focus del progetto sarà dimostrare la fattibilità e la convenienza economica dell'operazione.