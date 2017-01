Vongole a rischio per il riscaldamento climatico

foto Afp Correlati Riscaldamento clima minaccia tradizioni Inuit la produzione di vongole potrebbe scendere quasi di un quarto.

Questo l'esito di uno studio condotto dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) e del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, presentato alla conferenza "Cambiamenti climatici: ecosistemi marini e montani nella regione del Mediterraneo". I prelibati molluschi che nobilitano la più semplice pastasciutta sono in pericolo. A causa dei cambiamenti climatici

Sperimentazione in laguna L'analisi è stata effettuata su un'area test della laguna di Venezia, e sono stati esaminati diversi scenari sulle temperature sia attuali che nel periodo tra il 2071 e il 2100.

Cosimo Solidoro dell'Ogs, tra gli autori dello studio spiega: “La simulazione relativa alla fine del secolo descrive una laguna più calda di 4 gradi, con una minore quantità di sostanze nutritive. Le nostre simulazioni indicano che la produttività sarà inferiore (con meno vongole e più piccole) così come diminuirà la finestra temporale ottimale per seminare i molluschi. Per quanto riguarda la stagione, sarà meglio seminarli in tarda estate o tardo inverno, anziché in primavera e inizio estate”.