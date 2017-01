13 febbraio 2015 Al buio per il pianeta: "M'illumino di meno" La giornata del risparmio energetico Tra le 18 e le 19.30 di oggi 13 febbraio tutta l'Italia è invitata a "spegnere la luce" per richiamare l'attenzione sui consumi e gli sprechi quotidiani di energia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:28 - Spegnere la luce per aiutare il pianeta. E' questo il messaggio lanciato dall'iniziativa "M'illumino di meno", che invita tutti gli italiani a sospendere i consumi tra le 18 e le 19.30 di oggi 13 febbraio, in occasione della giornata del risparmio energetico. Da Roma a Milano, passando per Bologna, verrà sospesa l'illuminazione di piazze, monumenti e abitazioni. La campagna ha anche un testimonial d'eccezione: l'astronauta Samantha Cristoforetti.

Città al buio - Le città italiane si preparano al blackout simultaneo nella sera di oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo spreco quotidiano di energia. A restare al buio in difesa dell'ambiente saranno alcuni dei luoghi simbolo del Paese: dalla Piazza San Marco a Venezia all'Arena di Verona, dal Castello Sforzesco di Milano a Piazza del Campo a Siena, passando per il Campidoglio a Roma e la Mole Antonelliana di Torino. Senza contare piazze, vetrine, uffici e case che per un'ora e mezza resteranno a lume di candela. In molti comuni, inoltre, sono state organizzate "marce" in bicicletta (con servizio gratuito di bike sharing) per dire "no" alle emissioni nocive.



L'adesione di AstroSamantha - L'invito al "silenzio energetico" viene accolto anche dallo spazio da una testimonial d'eccezione: Samantha Cristoforetti. L'astronauta dell'Esa fotograferà lo Stivale dalla stazione spaziale dell'Iss proprio nel momento dello spegnimento simultaneo delle luci.



L'appoggio istituzionale - L'iniziativa di "M'illumino di meno" è organizzata sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e della Presidenza della Repubblica, con l'adesione di Senato e Camera. Protagoniste della giornata anche le scuole, con il ministero dell'Istruzione che invita tutti gli 8mila istituti italiani a dimostrare il loro amore per il pianeta con eventi e progetti. Dai banchi gli studenti canteranno quello che è diventato ormai l'inno dell'iniziativa, "M'illum-inno", composto da bambini tra gli 8 e i 14 anni.