Profumi e farmaci più eco con il ferro

Sostituire i metalli rari con il ferro potrebbe essere un'alternativa ecologica ed economica per produrre profumi e farmaci. Sì, perché, all'interno di questi prodotti sono presenti rodio, rutenio, palladio e platino, che vengono utilizzati come catalizzatori. Secondo uno studio dell'Università di Toronto, pubblicato su Science, i metalli preziosi potrebbero essere rimpiazzati dal più comune ferro con pari efficacia.

Ferro amico dell'ambiente - I ricercatori dell'ateneo australiano hanno sviluppato una serie di tecniche per creare dei catalizzatori a base di ferro. Questi possono essere usati per produrre gli alcoli e le ammine essenziali nell'industria farmaceutica e dei profumi.



La ricerca, dice Robert Morris, autore principale dello studio, si iscrive in una tendenza mondiale dell'industria al riutilizzo del ferro, metallo particolarmente economico. "Il ferro - spiega Morris - è 10mila volte meno caro da ottenere rispetto al rutenio". Ed è più sostenibile, come precisa l'esperto: "Meno di 200 metri cubi di metallo tipo platino sono estratti ogni anno e non possono essere riciclati e possono essere tossici" .