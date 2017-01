27 maggio 2014 Presto in commercio la bicicletta

15:04 - Muoversi in bici fa bene a salute e ambiente ma, purtroppo, è ancora pericoloso. Una nuova bici hi-tech fa da "angelo custode" grazie al Gps e avvisa il ciclista se ci sono veicoli a motore che lo tallonano a distanza troppo ravvicinata. Il gioiellino su due ruote si chiama Valour Bike ed è stato progettato dalla Vanhawks, ha il telaio in fibra di carbonio ed è connesso alla rete tramite un'app per smartphone.

Ti guarda le spalle - Una volta impostata la destinazione attraverso i controlli integrati nel manubrio, Valour Bike indica il percorso più rapido e sicuro. Cruciale la segnalazione dei pericoli tramite Led (diodi a emissione luminosa) posti sull’interfaccia.



Il guidatore viene avvisato, inoltre, della presenza di veicoli alle proprie spalle o che si avvicinano ad alta velocità, richiamando l’attenzione proprio in prossimità di incroci o svolte pericolose. Come se non bastasse, segnala anche le buche. La bici smart non è ancora in commercio, il progetto sta raccogliendo fondi via web tramite Kickstarter. Il lancio sul mercato è previsto per novembre. Il prezzo, non per tutti, dovrebbe aggirarsi intorno agli 870 euro.