12:41 - La passione per le due ruote nei Paesi Bassi è cosa nota ma, oltre che strumento di mobilità ecologica, ora può trasformarsi anche in un'occasione per ricaricare il cellulare. Così, dopo le piste riscaldate per poter usare la bici in caso di neve, l'ingegno degli olandesi ha fatto sì che all'aeroporto Schiphol di Amsterdam si possano sgranchire le gambe in attesa del volo o mentre si fa scalo dando energia alla batteria del proprio smartphone.

Trenta minuti di pedalata per una ricarica completa - La stazione di ricarica chiamata WeBike ha diverse postazioni, ognuna è munita di sgabello e pedali. Si può attaccare il proprio dispositivo elettronico alla presa e dargli energia pulita grazie alla forza dei muscoli. Sono necessari una trentina di minuti per una ricarica completa. L'idea di queste postazioni è di una coppia di madri imprenditrici dell'azienda WeWatt.