15 maggio 2014 Nasce Bicitalia, la prima mappa online

Il progetto è stato messo a punto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. In Italia sono 18mila i km di strade dedicati alle due ruote

10:31 - Per tutti gli amanti delle due ruote, nasce Bicitalia, la prima grande mappa on line della rete ciclabile nazionale. Il progetto è stato messo a punto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che ha tracciato 18mila km di strade ciclabili, di cui 10mila già mappati, 18 itinerari e 50 “ciclovie di qualità”, quei percorsi considerati al di sopra della media nazionale per paesaggio e servizi offerti. Dieci le Regioni che hanno aderito all'iniziativa.

L’obiettivo della Fiab è quello di riuscire a creare un’infrastruttura fondamentale per la mobilità ciclistica, sviluppando allo stesso tempo i presupposti per la moltiplicazione di ciclovie su scala locale, in un circolo virtuoso che muove verso il futuro.



Accoglienza per i turisti su due ruote - Tra i servizi collaterali mappati da Bicitalia.org, la proposta Albergabici.it, motore di ricerca in tre lingue (italiano, inglese, tedesco) che permette di scegliere tra oltre 2.000 strutture ricettive italiane, che offrono un'accoglienza dedicata ai turisti sulle due ruote.



L'iniziativa Bicitalia si inserisce nel progetto europeo di EuroVelo, la rete ciclabile sviluppata da Ecf-European Cyclists' Federation che corre su oltre 70.000 km di strada.



"Un'opportunità irripetibile" - “L’importante traguardo raggiunto da Fiab, che ha centrato gli obiettivi tracciati dal Ministero dell’Ambiente, testimonia la sua passione e competenza nello sviluppo del cicloturismo, un settore particolarmente articolato dal momento che coinvolge ambiti e professionalità assai diversi tra loro quali l’ambiente, il turismo, le infrastrutture, l’urbanistica, il paesaggio e i gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali - si legge nella nota stampa - Fiab ha saputo mediare tra diverse voci costruendo un’opportunità irripetibile per tutto il comparto, pronta a essere colta nel più breve tempo possibile e avvicinare la realtà italiana a quelle del resto d’Europa, dove la bicicletta recita da anni un ruolo da protagonista”.