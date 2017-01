Mai più Sandy, le turbine eoliche offshore possono sedare la violenza degli uragani

12:58 - Oltre a fornire energia pulita, i parchi eolici posizionati in mare potrebbero indebolire gli uragani prima che si abbattano sulla terraferma. Lo sostiene uno studio delle università di Stanford e del Delaware, secondo cui le turbine poste sul mare possono ridurre la velocità del vento, l'altezza delle onde e il rischio di inondazioni. La ricerca è stata pubblicata su Nature Climate Change.

Simulazione meteo climatica - Cristina Archer, tra gli autori dello studio, ha sintetizzato così: '"Le piccole turbine possono combattere la bestia". Attraverso un sofisticato modello meteo climatico, gli scienziati hanno simulato gli uragani Katrina, Isaac e Sandy per studiare cosa sarebbe accaduto se dei grandi parchi eolici, con decine di migliaia di turbine, si fossero trovati lungo il percorso delle tempeste.



Stando ai risultati, i parchi eolici avrebbero tolto energia al bordo della tempesta e rallentato i venti. La riduzione massima della velocità del vento sarebbe stata di 87 miglia orarie per l'uragano Sandy e di 92 miglia orarie per l'uragano Katrina. Venti meno forti avrebbero inoltre determinato onde meno alte.



Effetto domino - Mark Jacobson dell'Università di Stanford, ha detto: "Abbiamo scoperto che quando sono presenti le turbine eoliche, i venti esterni dell'uragano rallentano. Questo fa diminuire l'altezza delle onde, il che riduce il movimento di aria verso il centro del ciclone e aumenta la pressione centrale, che a sua volta rallenta i venti dell'intero uragano e lo fa dissipare più velocemente".