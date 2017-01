Le tovaglie di carta inquinano troppo: quelle in tessuto sono più green

12:10 - Secondo le stime di Ambiente Italia, se nel settore della ristorazione venissero utilizzati esclusivamente tovaglie e tovaglioli in tessuto al posto dei coperti di carta l'ambiente ne gioverebbe. I tradizionali copritavolo, infatti, consentono un grande risparmio di risorse materiali ed energetiche, di acqua, emissioni di gas e produzione di rifiuti.

Al via la campagna: "Notate la differenza?" - Tradizionali tovaglie e tovaglioli in tessuto, al posto di coperti di carta nel settore della ristorazione, consentono un risparmio dell'80% di risorse materiali non rinnovabili, del 60% di risorse energetiche non rinnovabili, del 60% di acqua, del 55% di emissioni di gas a effetto serra, e del 75% di rifiuti prodotti. Da questi numeri ha preso il via la campagna di sensibilizzazione dal titolo "Notate la differenza?", sarà uno dei temi della prossima edizione di Expodetergo International, appuntamento dedicato a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, stireria e pulizia del tessile in programma dal 3 al 6 ottobre 2014 alla Fiera Milano Rho che avrà per filo conduttore la riduzione dei consumi di energia e di acqua per ottimizzare i costi dei macchinari.



Più ecologico lavare che riciclare carta - “Il progresso non è soltanto quello dato dall'innovazione delle tecniche e dalla crescente efficacia dei servizi, ma anche da una maggiore consapevolezza su scelte efficienti e money saving – ha spiegato il presidente del salone Luciano Miotto –. Per esempio, un anno di lavaggi di tovaglie di stoffa produce solo un decimo dell’anidride carbonica emessa durante il riciclaggio del tovagliato di carta utilizzato nello stesso periodo di tempo".